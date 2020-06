Charyzmatyczny porucznik w prochowcu

Kilkanaście sezonów serialu sprawiło, że Peter Falk stał się międzynarodową gwiazdą - aż 10 razy był nominowany do nagrody Emmy za rolę Columbo - cztery razy ją otrzymał.

Był w tamtym czasie najlepiej zarabiającym w serialu aktorem Hollywood, ale sukces nie uderzył mu do głowy. Gdy jego serdeczny przyjaciel i reżyser John Casavettes zaprosił go do udziału w niezależnej produkcji „Kobiety pod presją”, to nie tylko się zgodził, ale i wyłożył połowę potrzebnych na produkcję pieniędzy. I nie marudził na skromne warunki, w jakich trzeba było pracować. Bo przyjaźń stawiał ponad wszystkim. John Nicholas Cassavetes, Ben Gazzara i Peter Falk – byli nierozłączni. Na pytanie, co ich łączy Falk odpowiadał: „śmiech i szczerość”.

Peter Falk urodzony w Nowym Jorku (1927-2011) w żydowskiej rodzinie, wychował się w Bronxie. Jako kilkulatek stracił oko, ale szczęśliwie nie zdeprymowało go to na resztę życia. Pasjonował się sportem: grał w koszykówkę i baseball, i …. obserwował z bliska gangsterów. Sił w aktorstwie postanowił spróbować mając dopiero lat 28, wcześniej studiował nauki polityczne, był kucharzem i ….policjantem.

Widzowie mogą też pamiętać Falka z filmu „Niebo nad Berlinem” Wima Wndersa, w którym zagrał samego siebie jako anioła przewodnika po świecie śmiertelnych.

Emisja dokumentu „Peter Falk kontra porucznik Columbo” (eż. Gaelle Royer i Pascal Cuissot) w sobotę 20 czerwca o 22 w Planete+.