Bohaterowie Olgi Tokarczuk na dużym ekranie

Agnieszka Holland przyznała wówczas także, że w jej książkach nie dostrzegała struktury, która dawałaby się przenieść na ekran. Znalazła ją dopiero w powieści „Prowadź swój pług przez kości umarłych”.

Bohaterką „Pokotu” jest emerytowana inżynier, która przeniosła się z Wrocławia na odludzie, do wsi w Kotlinie Kłodzkiej. W małej, sudeckiej wsi nie ma ludzi o prostych losach. Może dlatego Janina Duszejko, która niejedno w życiu widziała, tutaj chciała uciec od świata? Ten film mógłby mieć podtytuł „To nie jest kraj dla starych kobiet”.

Do bohaterki miejscowi stale zwracają się „Duszeńko”. Nie są w stanie zdobyć się nawet na drobny wysiłek, by zapamiętać jej nazwisko. Bo kto by się przejmował starą babą? Do tego „wariatką”. Ale przecież to ona jak Don Kichot walczy ze światem – brutalnym, bezmyślnym, zakłamanym, skorumpowanym i maczystowskim. Na myśliwych patrzy jak na morderców: na posterunku policji stale obojętnym policjantom donosi na kłusowników, którzy „popełniają zbrodnię na dzikich zwierzętach”.

– Wdzięk tej postaci polega na tym, że ona nachyla się nad wszystkim, co skrzywdzone, odrzucone – uważa Agnieszka Holland. – I nie godzi się, by zredukowano ją do przezroczystej osoby akceptującej każdą rzeczywistość.