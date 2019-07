Natalie Portman: Kobieta nie może oddychać w sukience? To takie polityczne

- Kiedy zdałam sobie z tego sprawę, nagle zaczęłam myśleć o tym inaczej i pomyślałam: "Boże, za każdym razem, gdy zalewałam się łzami, byłam po prostu zła, tylko nie wiedziałam jak to wyrazić - mówi aktorka.

Portman mówiła też o swoim podziwie dla Marii Grazii Chiuri, która została pierwszą kobietą-dyrektorem artystycznym francuskiego domu mody Dior w lipcu 2016 roku. Portman, która jest jedną z twarzy tej marki wyjaśniła jak ważne jest, aby osoby takie jak Chiuri projektowały ubrania dla innych kobiet.

- To fantastyczne, gdy kobieta projektuje ubrania dla innych kobiet, ktoś kto nas rozumie i wie, że możemy chcieć nosić T-Shirt do spódnicy i płaskie buty, albo mieć kieszenie w naszych sukienkach - stwierdziła aktorka.

- Jeśli kobieta nie może oddychać w swojej sukience, co to oznacza? To najbardziej dosłowny symbol ucisku, jaki można sobie wyobrazić - to takie polityczne - dodała.