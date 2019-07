Barbara Hollender poleca nowości na DVD

Oni właśnie są bohaterami filmu Petera Frrelly’ego „Green Book”, którego współscenarzystą jest syn Vallelongi – Nick. Tak naprawdę trudno byłoby znaleźć dwójkę ludzi bardziej do siebie niepasujących. Shirley był Afroamerykaninem, a Vallelonga pochodził ze środowiska gardzącego „czarnuchami”. Vellalonga miał dużą rodzinę, Shirley był gejem, co w tamtym czasie było piętnowane i nieakceptowane. Vellalonga ledwo wiązał koniec z końcem, Shirley zarabiał znakomicie, mieszkał w luksusowym apartamencie i jeździł Cadillakiem. Vellalonga był typem mięśniaka, facetem prostym i dość prymitywnym, Shirley miał za sobą studia na wydziałach muzycznych i psychologii, był eleganckim, wyrafinowanym inteligentem. Vellalondze nie zamykały się usta, małomówny Shirley wolał z dystansu obserwować świat. A przecież wspólna podróż na Południe, która trwała kilka miesięcy, z każdym dniem coraz bardziej zbliżała ich do siebie. Sprawiała, że pokonywali własne uprzedzenia i niechęci, wyzbywali się wzajemnej pogardy. Uczyli się od siebie nawzajem. Ta konfiguracja rodzi zresztą ogromnie dużo zabawnych sytuacji.

Ale to jest także, a może przede wszystkim film o świecie, w którym silnie zakorzenione były nierówności rasowe. Mistrz fortepianu może zagrać koncert, który wszyscy będą oklaskiwać, ale nie może w tym samym klubie usiąść przy stole, żeby zjeść kolację. A tytułowa Zielona Książka to przewodnik po Stanach, który ukazywał się w latach 1936-66. Oznaczone były w niej hotele, restauracje i sklepy, do których wpuszczani byli Afroamerykanie. Tak naprawdę przestał on być potrzebny dopiero po 1964 roku, gdy prezydent Lyndon Johnson podpisał ustawę o prawach obywatelskich, znoszącą segregację rasową.

Film Farelly’ego robi ogromne wrażenie. To prawdziwa wirtuoreria reżyserska i wspaniałe kreacje aktorskie dwóch głównych bohaterów – Mahershala Ali oraz Viggo Mortensena. To wnikliwe obserwacje świata, który wciąż jeszcze nie jest tylko wspomnieniem. To inteligetny humor. Przede wszystkim zaś piękna opowieść o pokonywaniu granic, zakopywaniu przedziałów. O człowieczeństwie. Autentyczni bohaterowie „Green Book” Shirley i Vellalonga przyjaźnili się do końca życia.