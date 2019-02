Gwiazda "Gry o Tron" odmówiła Weinsteinowi. "Zablokowana kariera"

Aktorka Lena Headey, gwiazda serialu "Gra o Tron" powiedziała, że odmówiła seksu producentowi Harveyowi Weinsteinowi, co zaszkodziło jej karierze "na dekadę".

Lena Headey, serialowa Cersei Lannister, powiedziała, że po odrzuceniu propozycji ze strony Weinsteina nie otrzymywała propozycji ról od studia Miramax.

Aktorka powiedziała, że przed propozycją dwukrotnie współpracowała ze studiem, później przez lata nie było żadnej propozycji. Zaczęła o tym myśleć, gdy na jaw wyszło, że znany producent filmowy podobne propozycje składał również innym aktorkom.

Headey po raz pierwszy spotkała Weinsteina na Festiwalu Filmowym w Wenecji w 2005 roku. Producent zabrał ją na spacer, gdzie miał wykonać "sugestywny komentarz i gest".

Do drugiego spotkania doszło kilka lat później w Los Angeles. Weinstein zaprosił aktorkę do swojego pokoju. Po drodze mówił Headey, by nie mówiła o tym swojemu menadżerowi i agentowi.

Weinstein został aresztowany w maju, w Nowym Jorku. Ma odpowiedzieć za gwałt, napaść seksualną i niewłaściwe zachowania seksualne. 7 marca producent ma stawić się przed sądem na przesłuchanie przedprocesowe.