Robert Gwiazdowski: Wielkie nadzieje, minimalne efekty

Parametr pierwszy – długość życia – jest tylko trochę zależny od polityków. Im mniej naszych pieniędzy przeznaczają na ochronę zdrowia i im gorzej ją organizują, tym krócej żyją ludzie i krócej pobierają emerytury. Ale zależy to też od samych ludzi – jak żyją, jak się odżywiają. Natomiast parametr drugi – czyli wiek emerytalny– jest już decyzją stricte polityczną. Można go zmienić – jak pokazały doświadczenia ostatnich kilku lat – jednym pociągnięciem pióra.

Powinniśmy byli zacząć podnosić wiek emerytalny 20 lat temu, ale politycy, bojąc się wyborców, postanowili ich oszukać, powołując obowiązkowe fundusze emerytalne nazywane otwartymi. Skrót – OFE – się zgadzał, choć żadnej „otwartości" nie było. Skończyło się tak, jak widzimy, bo tak się skończyć musiało. Cel polityczny jest jednak prosty – zmusić ludzi do tego, żeby pracowali dłużej. Z własnej woli. Bo jak się ludzie zorientują, ile będą dostawali emerytury, to pewnie będą woleli jeszcze tych parę lat popracować, ale obecni politycy nie poniosą z tego powodu żadnej odpowiedzialności. W końcu nie ich wina – „taki będzie klimat" – parafrazując panią komisarz Bieńkowską. Tylko ktoś za to zapłaci. Kto? Ano, emeryci. To z ich składek utrzymywany jest Kompleksowy System Informatyczny ZUS, który skrupulatnie liczy, że za 40 lat większość pracowników przechodzących wówczas na emerytury nie będzie miała zapisanych na swoich kontach kwot, które by ich uprawniały do emerytury wyższej niż minimalna. Dostaną więc minimalną.