Jan Maciejewski: Aureola to nie order

Pontyfikat papieża artysty i aktora był zbudowany na emocjach. Miało to, zwłaszcza przed 1989 rokiem, swoje pozytywne strony, miało też niestety, i ma do dzisiaj, również negatywne. Bo emocja to coś, co najszybciej się ulatnia i jednocześnie najtrudniej jest wytłumaczyć ją komuś, kto bezpośrednio jej nie doświadczył. I trudno oprzeć się wrażeniu, że to właśnie stąd brały się pośpiech, naciski i modlitwy „o rychłą kanonizację naszego umiłowanego Jana Pawła II". Niech to się stanie, póki my żyjemy. Ci, co przyjdą po nas, mogą już nie zrozumieć i nie docenić. Pośpiech ten będzie się jeszcze długo odbijał czkawką polskiemu – i nie tylko – Kościołowi.