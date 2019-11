Delikatna sugestia dla nowego rządu

Niezupełnie. Globalny kryzys, który wybuchł ponad dekadę temu, bezpośrednio wynikał z nadmiernego poziomu zadłużenia amerykańskiego sektora prywatnego, prowadzącego do skumulowania się w sektorze finansowym ogromnego, ale ukrytego dla analityków ryzyka. Według szacunków McKinsey Institute łączne zadłużenie USA (sektora prywatnego i rządu) odpowiadało wówczas poziomowi 240 proc. amerykańskiego PKB. Dziś jest to ponad 250 proc. PKB (zadłużenie gospodarstw domowych spadło, ale rządu wzrosło, czemu towarzyszył masowy dodruk pustego pieniądza przez bank centralny). Jeśli uważamy, że w roku 2008 Wall Street była zbyt optymistyczna i nie zauważała problemów – co mamy powiedzieć dziś?

Ale wzrost amerykańskiego zadłużenia to wcale nie najbardziej niepokojące zjawisko. Spośród 15 największych gospodarek świata tylko w dwóch (Niemczech i Indiach) relacja zadłużenia do PKB jest dziś nieco niższa, niż była przed wybuchem kryzysu. W grupie siedmiu największych gospodarek rozwiniętych łączne zadłużenie wzrosło o 20 proc. PKB, a w ośmiu największych gospodarkach rozwijających się o 70 proc. PKB. Rekord pobiły Chiny, gdzie zadłużenie podskoczyło w ciągu ostatniej dekady ze 140 do ponad 250 proc. PKB (a chiński PKB jest, obok amerykańskiego, największy na świecie!). Chińskie długi rosły głównie na skutek gigantycznego wzrostu zadłużenia burzliwie rozwijających się przedsiębiorstw. Firmy te zaciągały ogromne kredyty w kiepsko zarządzanych państwowych bankach, ale jeszcze chętniej w półlegalnej sferze szarej bankowości (zastępując podlegające pewnej kontroli kredyty niekontrolowaną sprzedażą akcji i obligacji o niemożliwym do wyceny ryzyku).