Stefan Szczepłek: Taki los bramkarza

Gdyby Cristiano Ronaldo nie trafił z pięciu metrów do pustej bramki, pewnie by mu wybaczono, bo zdobywa gole z trudniejszych pozycji. Błędy bramkarza są najbardziej widoczne, bo rzadko je można naprawić.

Bramkarze reagują różnie. Słynny Kolumbijczyk Rene Higuita czasami włączał się do akcji. Lubił też dryblować na swoim polu karnym, co czasami kończyło się stratą piłki, a w konsekwencji – bramki. Nieprzypadkowo nosił przezwisko El Loco, czyli Wariat. Ale ludzie go kochali, bo był barwny.