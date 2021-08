Robert Gwiazdowski: Jak to było z tym Wilczkiem

Owszem, działalność gospodarczą podejmowali też ludzie nieuczciwi. Trudno ich jednak nazwać przedsiębiorcami. Po prostu wykorzystywali oni ten instrument w taki sam sposób, jak ktoś może wykorzystać nóż lub skalpel do zabicia kogoś. Dlatego jeśli ktoś posługuje się rzeźniczym nożem lub chirurgicznym skalpelem, to nie oznacza jeszcze, że jest rzeźnikiem czy chirurgiem. Ustawa Wilczka służyła przede wszystkim uczciwym przedsiębiorcom do zarabiania na życie dzięki temu, że dostarczali innym ludziom towary i usługi, które wcześniej były niedostępne.

Obecny wiceminister finansów nie jest pierwszym, który to krytykuje. Zaczęli tak zwani „gdańscy liberałowie" po objęciu teki premiera przez Jana Krzysztofa Bieleckiego. To właśnie oni zaczęli wprowadzać pierwsze ograniczenia wolności gospodarczej. I znów się okazuje, że PiS oraz PO, w której prym nadal wiedzie jeden z tych gdańskich liberałów, mają wiele cech wspólnych. Działacze Porozumienia Centrum, które uwłaszczyło się na majątku „Expressu Wieczornego", alarmowali, że przez Wilczka „uwłaszczyła" się na majątku państwowym komunistyczna nomenklatura.

A potem, gdy postkomuniści z SLD wrócili do władzy, to również – jak w czasach swej komunistycznej młodości – zaczęli tępić „prywaciarzy".

Owszem, niektórzy rzeczywiście się uwłaszczyli. Niektórzy byli nieuczciwi. Ale przy okazji były setki tysięcy przedsiębiorców, którzy z nomenklaturą nie mieli nic wspólnego, stworzyli za to kilka milionów nowych miejsc pracy. Czy lepiej by było, gdyby nomenklatura się nie uwłaszczyła, a my nadal nie mielibyśmy gdzie kupić szynki na święta? Bo nie da się stworzyć przepisów zabraniających jakiejś grupie podejmowania działań, na które pozwala się innym. To znaczy można takie przepisy stworzyć. Za komuny tak próbowano. Bez skutku. Pewnie część nomenklatury też wolałaby, żeby z ustawy Wilczka mogli korzystać tylko oni. Ale sukces tej ustawy i sukces polskiej gospodarki – a więc i nomenklatury – był możliwy tylko dzięki temu, że wszyscy mogli zacząć się „uwłaszczać".