Mariusz Cieślik: Co się stało z Naszą Klasą?

Spektakularne wzloty i upadki to w internecie codzienność. Ma to tyle samo wspólnego z technologią, co ze stylem życia. Po prostu przez jakiś czas w ramach pewnej grupy coś uważane jest za fajne, nowoczesne, atrakcyjne albo nawet wygodne, ale w pewnym momencie nastawienie ludzi się zmienia. I nagle twórca jakiegoś biznesu zostaje z nim jak Himilsbach z angielskim. Widziałem podobny przypadek w kręgu bliskiej rodziny i wiem, jakie to może być bolesne. I jak nieprzyjemne jest przekonanie się na własnej skórze, że nigdzie moda nie zmienia się tak szybko jak w przestrzeni wirtualnej.