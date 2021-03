Witold Orłowski: Lockdown szczerzy kły

Firmy umieją dziś znacznie lepiej radzić sobie z obostrzeniami niż rok temu, pracownicy lepiej radzą sobie z internetem, pracodawcy lepiej potrafią zarządzać w trybie zadaniowym. Lepiej też nauczyły się radzić sobie z sytuacją instytucje państwowe. Działają mechanizmy wsparcia, mniejsze jest zaskoczenie i poczucie niepewności, które paraliżowało gospodarkę przed rokiem. Jeśli dodamy do tego tzw. efekt niskiej bazy, czyli odnoszenie poziomu PKB do naprawdę katastrofalnej sytuacji sprzed roku, w II kwartale 2021 r. odnotujemy zapewne statystyczny wzrost PKB w ujęciu rocznym (ale jednocześnie bolesny spadek w stosunku do pierwszego kwartału tego roku).

Przypomina mi to żart z PRL o milicjantach. Milicjant na drzewie piłuje gałąź, na której siedzi. Przechodzień ostrzega go: obywatelu sierżancie, jak przepiłujecie, to spadniecie. – Rozejść się! – nakazuje milicjant i piłuje dalej. W końcu gałąź się urywa, milicjant spada. Potłuczony patrzy ze zdumieniem na oddalającego się przechodnia i sam siebie pyta: prorok czy co?