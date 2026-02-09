Aktualizacja: 09.02.2026 15:42 Publikacja: 09.02.2026 13:43
Około 3,8 tys. mieszkań sprzedali deweloperzy w siedmiu głównych miastach w styczniu – wynika ze wstępnych szacunków Otodomu. To wynik znacznie słabszy niż w listopadzie i grudniu ub.r.,
Foto: mat. prasowe
Około 3,8 tys. mieszkań sprzedali deweloperzy w siedmiu głównych miastach w styczniu – wynika ze wstępnych szacunków Otodomu. To wynik znacznie słabszy niż w listopadzie i grudniu ub.r., kiedy wstępnie szacowana sprzedaż sięgała odpowiednio ponad 5 tys. i prawie 5,2 tys. (wyniki ostateczne są mniejsze od wstępnych odczytów, to odpowiednio 4,6 tys. i 4,9 tys.), a dane zaczęły się wreszcie zazębiać z danymi płynącymi z rynku kredytów mieszkaniowych przeżywającego boom.
Zdaniem Katarzyny Kuniewicz, dyrektorki badań rynku w Otodomu, styczniowy spadek miesiąc do miesiąca to efekt sezonowości – obserwowany i w poprzednich latach. W końcówce 2025 r. deweloperzy również mocno pracowali nad wynikiem rocznym, organizowali promocje i wyprzedaże, które zachęcały klientów do dokonywania transakcji. Ekspertka zwraca uwagę, że w ujęciu rok do roku sprzedaż wzrosła o 29 proc.
Bez dodatkowej motywacji w postaci dobrych promocji potencjalni nabywcy wciąż nie mają powodów do pośpiechu z kupowaniem, ponieważ oferta lokali utrzymuje się na rekordowych poziomach. Na koniec stycznia w siedmiu głównych miastach do wzięcia było około 62 tys. nowych mieszkań. Firmy już nie szarżują z budowami, ale też nie wstrzymały zupełnie nowych inwestycji. W styczniu deweloperzy wprowadzili do oferty 3,6 tys. lokali, o 32 proc. mniej niż w grudniu i 5 proc. mniej niż rok wcześniej.
Sytuacja na poszczególnych rynkach jest zróżnicowana, o czym informuje wskaźnik wyprzedaży oferty. Książkowo przyjmuje się, że 4-5 kwartałów to tempo świadczące o równowadze popytu i podaży. W styczniu w Warszawie wskaźnik sięgał 3,8 proc., w Trójmieście i Poznaniu 3,9, we Wrocławiu 4,3, w Krakowie 5,4, w łodzi 6, a w Katowicach 9 kwartałów.
Czytaj więcej
Styczeń przyniósł kontynuację widzianego w 2025 r. dużego zainteresowania kredytami mieszkaniowym...
Według danych Biura Informacji Kredytowej, styczeń przyniósł kontynuację widzianego w 2025 r. dużego popytu na pożyczki mieszkaniowe. O kredyt wnioskowało 36,30 tys. osób, o 28,5 proc. więcej niż rok wcześniej i o 8,4 proc. więcej niż w grudniu. Średnia wartość wnioskowanego kredytu wyniosła 492,08 tys. zł. To o 11,5 proc. więcej niż rok wcześniej i o 0,9 proc. więcej niż w grudniu, a także jest to nowy rekord.
Banki – i za nimi BIK – nie informują o szczegółach wniosków ani przyznanych kredytów, czyli jaka część zaciągana jest na zakup nieruchomości, a jaka na refinansowanie wcześniejszych, droższych pożyczek. Według danych od pośredników refinansowanie to około 20 proc. Po ubiegłorocznym cięciu stóp procentowych posiadacze pożyczek zamieniają zaciągnięte wcześniej kredyty na tańsze.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Średnia cena mkw. mieszkań oferowanych przez deweloperów w Warszawie wzrosła w styczniu o 4 proc., przekraczając...
Jeśli utrzyma się obecna ostrożność deweloperów, za chwilę w najbardziej pożądanych lokalizacjach i segmentach z...
Styczeń przyniósł kontynuację widzianego w 2025 r. dużego zainteresowania kredytami mieszkaniowymi. Średnia kwot...
W 2025 r. inwestorzy ulokowali w nieruchomościach komercyjnych w Polsce ok. 4,5 mld euro. Jest szansa, że w tym...
Mimo że po serii spadków stóp procentowych dostępność kredytów się poprawia, popyt na mieszkania nie eksplodował...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas