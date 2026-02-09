Większa konkurencja na torach. Pociągi Leo Express pojadą z Warszawy do Krakowa

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są plany Leo Express na trasie między Warszawą a Krakowem?

Jak konkurencja wpływa na liczbę pasażerów i ceny biletów?

Jakie miejscowości będą obsługiwane przez nowe połączenia Leo Express?

Jakie nowe połączenia międzynarodowe planuje Leo Express?

Z początkiem przyszłego miesiąca na polskie tory wjedzie kolejny prywatny przewoźnik – czeski Leo Express, który od 1 marca zacznie kursować pomiędzy Krakowem a Warszawą. Uruchomi dwa pociągi dziennie w każdym kierunku: z Warszawy do Krakowa i Pragi mają one odjeżdżać o godz. 7.21 oraz 22.36, natomiast z Krakowa do Warszawy o godz. 3.25 oraz 18.45. Jednocześnie Leo Express znacząco wzmocni dotychczasową ofertę na trasie Kraków – Praga i z powrotem do nawet 4 połączeń dziennie w każdym kierunku (3 razy dziennie w każdym kierunku, 4 razy dziennie do Krakowa w soboty i niedziele oraz 4 razy dziennie do Pragi w poniedziałki i niedziele).

Jakie usługi zaoferuje pasażerom Leo Express

Nowe połączenia mają stać się korzystnym rozwiązaniem m.in. dla jednodniowych wyjazdów z Warszawy do Krakowa, podróży do Pragi lub Warszawy w celach zawodowych, edukacyjnych i biznesowych, a także dla podróży turystycznych, zarówno weekendowych, jak i dłuższych. Czeski przewoźnik ponadto zapowiada, że trasa pomiędzy Warszawą a Krakowem stanie się wizytówką europejskiej kolei.

– Pasażerowie mogą liczyć na najszerszy zakres usług w najlepszych cenach. Wszędzie tam, gdzie na kolej weszła konkurencja, liczba pasażerów rosła nawet o 100 proc., a ceny biletów długoterminowo spadały o 30–40 proc. – mówi Petr Köhler, prezes Leo Express.

W pociągach Leo Express standardem będzie bezpłatne Wi-Fi, szeroka oferta cateringu serwowanego do miejsca oraz niskopodłogowe wnętrze składów. Nowością ma być klasa Premium w formule all inclusive, z rozkładanymi fotelami, pełniącymi jednocześnie funkcję strefy nocnej i sypialnej.