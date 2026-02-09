Większa konkurencja na torach. Pociągi Leo Express pojadą z Warszawy do Krakowa

Aktualizacja: 09.02.2026 15:41 Publikacja: 09.02.2026 13:46
Z początkiem przyszłego miesiąca na polskie tory wjedzie kolejny prywatny przewoźnik – czeski Leo Express, który od 1 marca zacznie kursować pomiędzy Krakowem a Warszawą. Uruchomi dwa pociągi dziennie w każdym kierunku: z Warszawy do Krakowa i Pragi mają one odjeżdżać o godz. 7.21 oraz 22.36, natomiast z Krakowa do Warszawy o godz. 3.25 oraz 18.45. Jednocześnie Leo Express znacząco wzmocni dotychczasową ofertę na trasie Kraków – Praga i z powrotem do nawet 4 połączeń dziennie w każdym kierunku (3 razy dziennie w każdym kierunku, 4 razy dziennie do Krakowa w soboty i niedziele oraz 4 razy dziennie do Pragi w poniedziałki i niedziele).
Nowe połączenia mają stać się korzystnym rozwiązaniem m.in. dla jednodniowych wyjazdów z Warszawy do Krakowa, podróży do Pragi lub Warszawy w celach zawodowych, edukacyjnych i biznesowych, a także dla podróży turystycznych, zarówno weekendowych, jak i dłuższych. Czeski przewoźnik ponadto zapowiada, że trasa pomiędzy Warszawą a Krakowem stanie się wizytówką europejskiej kolei.
– Pasażerowie mogą liczyć na najszerszy zakres usług w najlepszych cenach. Wszędzie tam, gdzie na kolej weszła konkurencja, liczba pasażerów rosła nawet o 100 proc., a ceny biletów długoterminowo spadały o 30–40 proc. – mówi Petr Köhler, prezes Leo Express.
W pociągach Leo Express standardem będzie bezpłatne Wi-Fi, szeroka oferta cateringu serwowanego do miejsca oraz niskopodłogowe wnętrze składów. Nowością ma być klasa Premium w formule all inclusive, z rozkładanymi fotelami, pełniącymi jednocześnie funkcję strefy nocnej i sypialnej.
Pomiędzy Warszawą a Krakowem nowe pociągi zatrzymają się na stacjach Opoczno Południe oraz Włoszczowa Północ. Natomiast między Pragą i Krakowem Leo Express zatrzyma się także w Oświęcimiu, a jeden z kursów obsłuży również Racibórz, Rybnik, Tychy oraz Mysłowice. Nowe połączenia na tej drugiej trasie to efekt rekordowej liczby pasażerów przewiezionych do i z Polski w 2025 r. Łącznie było to ponad 50 tys. osób na trasie Kraków – Praga i z powrotem, co oznacza wzrost o 152 proc. w porównaniu z 2024 r. Jeszcze szybszy był wzrost liczby pasażerów w ostatnich trzech miesiącach (listopad 2025 r. – styczeń 2026 r.), kiedy Leo Express wprowadził codzienną obsługę połączeń Kraków – Praga, a liczba podróżnych w tym okresie wzrosła rok do roku aż o 228 proc.
W 2025 r. Leo Express przewiózł w Czechach, na Słowacji i w Polsce rekordowe 4,5 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 19 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2026 r. także dzięki nowym połączeniom w Polsce, przewoźnik spodziewa się wzrostu o kolejne 1,5 mln pasażerów do łącznego poziomu ponad 6 mln podróżnych.
Bilety na nowe połączenia realizowane od marca 2026 r. są już dostępne w przedsprzedaży: do końca stycznia sprzedano już ponad 25 tysięcy biletów. Rośnie zainteresowanie biletami w wyższych klasach Premium, Business oraz Economy Plus, które w przedsprzedaży wybrało ponad 22 proc. pasażerów.
Nowe połączenia Leo Express są elementem największej ekspansji w historii firmy. Jeszcze przed latem, w drugiej połowie czerwca 2026 r., Leo Express planuje uruchomienie kolejnych międzynarodowych połączeń do i z Polski na trasie Przemyśl – Rzeszów – Kraków – Katowice – Ostrawa – Ołomuniec – Praga – Drezno – Lipsk – Erfurt – Frankfurt nad Menem Flughafen. Równocześnie w pierwszym półroczu przewoźnik otworzy nowe połączenie pomiędzy Czechami a Słowacją na trasie Praga – Pardubice – Ołomuniec – Bratysława i z powrotem. Na trasie Praga – Bratysława pojawią się składy Talgo, które powiększą park taborowy spółki i zaoferują wyższy komfort podróży pod względem przestrzeni dla pasażerów. Z Krakowa Leo Express uruchomi ponadto od 1.03.2026 r. skomunikowane połączenie autobusowe do ukraińskiego Lwowa.
Na trasie pomiędzy Krakowem a Warszawą kursuje już czeski prywatny przewoźnik RegioJet. Pilotażowo jeździ od września 2025 r., a regularnie od grudnia. Zaliczył jednak potężną wpadkę: z powodów organizacyjnych (nie zdołano skompletować wymaganej obsady pociągów) musiał ograniczyć liczbę zapowiadanych relacji, co doprowadziło do odebrania mu części przyznanych wcześniej okienek czasowych i przekazania ich PKP Intercity.
