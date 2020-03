Witold M. Orłowski: Porada Marka Twaina

Niestety, chyba nie umiem tak robić. Od roku zanudzałem więc P.T. Czytelników stałym przypominaniem, że nasz rząd z własnej woli zajął się osłabianiem polskich finansów publicznych, naciągając je do granic bezpieczeństwa po to, by sfinansować wyborcze obietnice. Pisząc to, zachęcałem do większej ostrożności, wskazując na niepokojące zjawiska na świecie i w Polsce. Od wielu miesięcy zwracałem uwagę na słabnący wzrost i wzbierającą presję inflacyjną, niezauważaną przez NBP. Od jesieni stale pisałem o niepewnej sytuacji w globalnej gospodarce, która może w wyniku splotu złych okoliczności przerodzić się w otwarty ciężki kryzys. Od miesiąca głównym tematem moich felietonów stał się koronawirus i jego potencjalnie bardzo groźne efekty dla polskiej gospodarki. Inaczej nie potrafiłem, mea culpa!