Surdykowski: Zbawcy narodu

Kiedyż to na widnokręgu podwórkowej szarpaniny, jaką – nie tylko w Polsce – jest dzisiejsza polityka, wyrośnie mąż stanu? Wybawi nas od bylejakości, poprowadzi, wskaże horyzonty. Czy takim mężem stanu na skalę światową jest Joe Biden, entuzjastycznie witany przez sporą część obywateli USA? Zaczynam wątpić, widząc miotłę, jaką nowa administracja traktuje wszystko, co zrobił poprzednik, a parę spraw wartych jest zachowania, a przynajmniej refleksji. Cała różnica pomiędzy zwyczajnym politykiem a mężem stanu to wielkość, w sposób oczywisty tożsama z wielkodusznością. Ale – jak powiadają matematycy – to „warunek konieczny, lecz niewystarczający".

