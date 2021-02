Witold M. Orłowski: Paradoksy różowej wyspy

Z jednej strony na pewno są powody do zadowolenia. Oznacza to, że Polska odnotowała jeden z bardziej umiarkowanych spadków produkcji w Europie: w Niemczech było to około 5 proc., a we Francji, Włoszech i Hiszpanii ponad 10 proc. Choć nie ma jeszcze pełnych danych, wygląda na to, że podobnie do nas radzili sobie Czesi, a lepiej od nas kraje bałtyckie. Może nie czyni z nas to, jak w roku 2008, „zielonej wyspy" na tle pogrążonej w recesji Europy (wtedy jako jedyni odnotowaliśmy wzrost PKB, u innych były spadki), ale na pewno zasłużyliśmy na miano wyspy różowej. Czyli mniej czerwonej od wielu innych.