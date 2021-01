Mariusz Cieślik: DiCaprio też był morsem

Znam mnóstwo takich historii, choćby opowieść z życia pewnego robotnika, którego koledzy podłączyli do sprężonego powietrza i napompowali (chyba nie muszę wyjaśniać, którym otworem). Człowiek ledwie przeżył, bo popękały mu jelita, a dowcipnisiów skazano w procesie karnym. A wszystko to z nudów. Nie mieli co robić w pracy...

Trudno się oprzeć wrażeniu, że eksplozja zainteresowania górskim i wodnym morsowaniem to efekt lockdownu. Robią to ludzie z klasy średniej, którzy nie mogą jeździć na nartach, wybrać się na zagraniczne wakacje, a nawet po prostu iść do knajpy czy na zakupy. I robią to z nudów, ryzykując często życie i zdrowie. Pracownie socjologiczne w Polsce, zamiast diagnozować społeczeństwo, skupiają się na kretyńskich badaniach preferencji partyjnych, więc nie mam na to żadnych empirycznych dowodów, ale... wydaje mi się oczywiste, co jest przyczyną tak gwałtownego przebiegu protestów Strajku Kobiet. Przymusowe zamknięcie i odebranie ludziom wszelkich rozrywek musi się skończyć nudą, zachowaniami ryzykownymi i przemocowymi. Myślę, że tę intuicję potwierdzi każdy psycholog społeczny.