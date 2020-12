Krzysztof Kowalski: Ludowy środek odżywczy z pianką

Dziś już trudno uwierzyć, że jeszcze nie tak dawno, bo w połowie XIX wieku, historycy polscy i niemieccy toczyli poważny spór o to, kto wymyślił piwo: Słowianie czy Germanie. Tak skwitował te kontrowersje Władysław Syrokomla:

Dziś już nas śmieszą peany na cześć piwa i torpedujące je jeremiady o jego zgubnym wpływie: „Przymusowe picie, uprawiane ogólnie w towarzystwie, a najwytrwalej w stowarzyszeniach studenckich, jest bez wątpienia często przyczyną gnuśności umysłu i braku krytycyzmu w stosunki do otaczającego świata – co wywiera niejednokrotnie zgubny wpływ na rozwój światopoglądu ludzi nauki” (Adam Maurizio, profesor Politechniki Lwowskiej, „Pożywienie roślinne i rolnictwo w rozwoju dziejowym”, Warszawa 1926).

W październiku 1913 r. w Berlinie powstało Towarzystwo Badania Dziejów i Bibljografji Browarnictwa, z nieco wcześniejszego Towarzystwa Badania Historji i Bibljografji Alkoholu. Komentując te wydarzenia, wspomniany wyżej profesor Politechniki Lwowskiej pisał: „Znaleźli się niestety i ludzie nauki, którzy potakując rozpowszechnionemu pojęciu o wielkiej wartości odżywczej fermentowanych napojów, nazywali piwo płynnym chlebem, zupą ubogich lub też ludowym środkiem odżywczym, dochodząc w swem zaślepieniu aż do zalecania...”.

A jednak piwo rzeczywiście było „małmazją ubogich”. Stare przysłowie powiada: „Pij piwo, zanim stać cię będzie na wino”. Owszem, wino może i było smaczniejsze, ale piwo tańsze, a na wino mało kto mógł sobie pozwolić w krajach, w których go nie tłoczono.

To nie jest odosobnione stwierdzenie: w północnych Niemczech zupa piwna należała do potraw porannych, zmiękczano w niej twardy chleb. A na południu Niemiec mówiło się: „Jedno piwo to połowa posiłku”.