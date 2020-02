Jan Maciejewski: Kapłani samych siebie

Wprawdzie ceremonia rozdania Cezarów, najważniejszych francuskich nagród filmowych, odbędzie się dopiero w najbliższy piątek, ale jest o niej głośno już od dobrych kilku tygodni. Wszystko przez dwanaście nominacji dla „Oficera i szpiega” Romana Polańskiego, które – w kontekście nowych oskarżeń na tle seksualnym pod adresem reżysera – wywołały nie tylko wściekłość organizacji feministycznych, ale też ogólnonarodową debatę. Debatę, której nie zamknęło podanie się do dymisji zarządu Akademii Cezarów.

Czy artyście wolno więcej? Czy dobro, które ofiarowuje społeczeństwu w swoich dziełach, nie usprawiedliwia jego prywatnych czynów, nie daje mu prawa do łamania ograniczających resztę śmiertelników reguł? Nie da się nawet porównać dobra wynikającego z dzieł Polańskiego i Vaniera, a jednak to właśnie w przypadku tego drugiego, który zgodnie z powyższą logiką mógłby się wykręcać od moralnych więzów, rozziew między tym, co stworzył, a tym, jak żył, przeraża najbardziej, pokazuje całą demoniczność tej historii.