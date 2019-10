Jan Maciejewski: Kataloński Hongkong 2.0

I nie chodzi tylko o to, że konflikt toczy się między autonomicznym regionem i władzą centralną. Katalonia wytrwale pracuje na miano Hongkongu 2.0. Ta wyświechtana cyfrowa terminologia akurat tu jest wyjątkowo na miejscu, ze względu na aplikację będącą motorem napędowym protestów. Bardzo podobnym narzędziem posługiwali się protestujący na ulicach Hongkongu, ale tylko do czasu, kiedy Apple zablokowało możliwość jej pobierania. Katalończycy są sprytniejsi, stworzyli aplikację, do której dostęp jest ograniczony – trzeba posługiwać się specjalnym kodem QR, rozprowadzanym w jak najbardziej analogowy sposób, z rąk do rąk. Dzięki temu posługiwać się nią mogą tylko wybrani i „pewni” użytkownicy. Także nazwa aplikacji – „Demokratyczne tsunami” – nawiązuje do filozofii protestujących na ulicach Hongkongu. „Tsunami tworzą krople” – piszą jej twórcy, inicjatorzy między innymi – to kolejna azjatycka inspiracja – zablokowania lotniska w Barcelonie.