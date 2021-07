Wojna bliźniaków

Rzeczywiście, we włoskim zespole trudno znaleźć słabe punkty. Gianluigi Donnarumma jest w bramce godnym następcą swojego imiennika Buffona. Giorgio Chiellini i Leonardo Bonucci mają łącznie 70 lat, ale właśnie to doświadczenie sprawia, że kierowana przez nich defensywa praktycznie nie popełnia błędów. Linia pomocy z Jorginho, Marco Verrattim i Nicolo Barellą już porównywana jest do tria Sergio Busquets – Xavi – Andres Iniesta, które prowadziło Hiszpanię do tytułów. A w ataku Mancini może wybierać między Lorenzo Insigne, Federico Chiesą, Ciro Immobile czy Domenico Berardim.