PKN Orlen przejmuje kontrolę nad RUCH-em. Zmiany w zarządzie spółki

PKN Orlen przekonuje, że przejęcie RUCH-u to ważny krok do dalszego intensywnego rozwoju jego segmentu detalicznego opartego o lokalizacje poza stacjami paliw. Orlen chce wykorzystywać placówki kolportera prasy do sprzedaży artykułów m.in. spożywczych, które oferuje dziś na stacjach paliw. Zaoferuje też usługi dla klientów, w tym kurierskie, bazując na rozbudowanej sieci dystrybucyjnej RUCH-u. Pozostałymi akcjonariuszami spółki będą PZU i PZU Życie oraz Alior Bank.

- Przede wszystkim z powodu czynników zewnętrznych, niezależnych od nas. Łatwo jest zarządzać spółką w dobrej sytuacji finansowej, która dobrze funkcjonuje. W przypadku RUCH-u nie było takiej sytuacji. Wyprowadzenie na prostą firmy, w której brakuje pieniędzy, to zupełnie coś innego. Dobrych i poukładanych biznesów nie spotyka największe postępowanie restrukturyzacyjne w historii prawa restrukturyzacyjnego w tym kraju, a z takim w gruncie rzeczy mieliśmy tu do czynienia – mówił w niedawnym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej" Miłosz Szulc, dotychczasowy prezes RUCH-u.

Przekonywał, że nie zdarzyło się też, by grupą, która była głównym uczestnikiem tego postępowania, przyspieszonych układów, byli wydawcy prasy, którzy mają realne narzędzia do tego, by wpływać na cały ten proces poprzez swoje media. - Część z wydawców nie wierzyła w powodzenie naszego planu, miało inną wizję rozwiązania sytuacji wokół RUCH-u. Niesamowicie trudnym zadaniem jest przeprowadzić z sukcesem postępowanie restrukturyzacyjne w takiej sytuacji, prowadzić działalność i z całym bagażem doświadczeń historycznych, jakie ciążą na spółce sprawić, że partnerzy uwierzą, że w przyszłości te błędy już się nie powtórzą – mówił Szulc. Dodał, że to wszystko nie udałoby się oczywiście bez partnerów biznesowych, ale przede wszystkim bez wydawców. - Oni nam zaufali, uwierzyli w nasz plan pozyskania nowych inwestorów w postaci czterech dużych podmiotów, dających pewność funkcjonowania w przyszłości i możliwość długoterminowego rozwoju. Sytuacja wokół RUCH-u w 2018 r. i później była bardzo burzliwa. Pozyskanie inwestora w postaci PKN ORLEN i wsparcie głównego wierzyciela, czyli Alior Banku sprawiły, że nawet negatywna decyzja sądu pierwszej instancji w maju 2019 r., nie zakłóciły tej transakcji – mówił Miłosz Szulc.