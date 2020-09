Legendarny zegar odlicza czas do katastrofy klimatycznej

Znajdujący się przy Union Square Metronome jest ogromnym, cyfrowym zegarem, który powstał w 1999 roku, i jest jedną z najbardziej popularnych atrakcji w Nowym Jorku. Ma niemal 19 metrów szerokości i dotychczas pokazywał godzinę - co do sekundy, a nawet ich ułamków.

Ze względu na to, że coraz częściej mówi się o zmianach klimatycznych, zegar został przeprogramowany tak, aby przypominał o zbliżającej się katastrofie.

W sobotę 19 września o godzinie 3:20 czasu nowojorskiego na zegarze pojawiła się informacja „The Earth has a deadline”. Następnie zobaczyć można było ciąg cyfr: 7:103:15:40:07. Metronome pokazał lata, dni, godziny, minuty i sekundy, które pozostały nam do krytycznego punktu. Godzina 00:00 wybije w momencie, gdy temperatura na Ziemi podniesie się o 1,5 stopnia. Według szacunków naukowców zostało nam około siedmiu lat.

Metronome’s digital clock in Manhattan once told the time. It has now been reprogrammed to illustrate the urgency of combating climate change. https://t.co/qTM5mQ3SnP