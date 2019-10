Londyn: Budynek ministerstwa oblany czerwoną farbą przez ekologów

Czworo działaczy Extinction Rebellion obsługiwało wóz strażaki, na którym rozwinęła transparent wzywający rząd do „zaprzestania finansowania śmierci klimatycznej”. Wejście do ministerstwa zostało oblane czerwoną farbą. Według deklaracji grupy, rozpylono w ten sposób 1800 litrów.

Extinction Rebellion have sprayed 1,800 litres of fake blood on the Treasury using an old fire engine pic.twitter.com/COVQX6oHfS