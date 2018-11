Islandia walczy z plastikiem. Powstał specjalny zespół

Jak informuje portal ekologia.pl, specjalny zespół powołany przez islandzkie Ministerstwo Środowiska opracował plan, który ma na celu zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych. Plan składa się z 18 kroków i przewiduje eliminację większości przedmiotów jednorazowego użytku, które są z plastiku. Od 1 stycznia 2020 roku ze sklepów mają zniknąć plastikowe sztućce, kubki, naczynia, słomki, a nawet kosmetyki, które zawierają mikrocząsteczki plastiku. Plan zakłada także, że rok później wycofane zostaną plastikowe torebki.

W ramach kampanii, rząd będzie zachęcał sklepy, by te eliminowały plastikowe opakowania z łańcucha dostaw. W ofercie sklepów, które zachęcone zostaną do eliminacji plastikowych tworzyw, pojawić się ma między innymi więcej produktów na wagę.

Islandia chce także podnieść świadomość konsumentów na temat sposobów ograniczenia stosowania plastiku.

W październiku komisja ochrony środowiska przy Parlamencie Europejskim przyjęła rezolucję , w ramach której od 2021 r. plastikowe jednorazówki będą zakazane na terytorium Wspólnoty. 51 europosłów głosowało za, 10 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Na liście zakazanych produktów znalazły się m.in. plastikowe lekkie torby, mieszadełka do napojów i pojemniki do fast foodów, słomki, sztućce, talerzyki i patyczki higieniczne. Do 2025 r. państwa członkowskie będą musiały ograniczyć produkty, dla których nie ma alternatywy, m.in. plastikowe opakowania na kanapki, owoce, warzywa, desery czy lody. Każde z państw członkowskich będzie miało też obowiązek stworzenia krajowego planu zachęcającego obywateli do używania produktów wielokrotnego użytku oraz takich, które nadają się do recyklingu.