Martwy wieloryb na brzegu. W żołądku 6 kg plastiku

W Indonezji znaleziono martwego wieloryba wyrzuconego na brzeg. Zwierzę miało w żołądku plastikowe odpady, w tym klapki i 115 kubków.

Pracownicy indonezyjskiego Parku Narodowego Wakatobi, leżącego u południowych wybrzeży Celebesu, znaleźli gnijące zwłoki 9,5-metrowego kaszalota, po otrzymaniu informacji od ekologów.

Heri Santoso, szef parku, powiedział, że badacze z grupy WWF znaleźli w żołądku zwierzęcia prawie 6 kilogramów tworzyw sztucznych. Wśród nich było 115 plastikowych kubków, cztery plastikowe butelki, 25 plastikowych torebek, klapki, nylonowy worek i ponad 1000 innych kawałków plastiku.

- Mimo że nie byliśmy w stanie określić przyczyny śmierci, to, co widzimy, jest naprawdę okropne - powiedziała Dwi Suprapti, koordynator ds. ochrony gatunków morskich w indonezyjskim WWF. Podkreśliła także, że ??nie można ustalić, czy plastik spowodował śmierć wieloryba ze względu na zaawansowany etap rozkładu zwłok.

Z badań opublikowanych w styczniu w czasopiśmie „Science” wynika, że Indonezja, zaraz po Chinach, jest najbardziej zanieczyszczona plastikiem. Co roku produkuje 3,2 miliona ton odpadów z tworzyw sztucznych, z czego 1,29 miliona ton trafia do oceanu.

Indonezyjski minister Luhut Binsar Pandjaitan powiedział, że odkrycie wieloryba powinno podnieść świadomość opinii publicznej na temat potrzeby ograniczenia stosowania plastiku. Podkreślił także, że skłoniło to rząd do podjęcia ostrzejszych działań w celu ochrony oceanu. - Tak smutno mi to słyszeć - powiedział Pandjaitan. - Możliwe, że wiele innych zwierząt morskich również jest skażonych odpadami plastikowymi i jest to bardzo niebezpieczne także dla naszego życia - zaznaczył.

Pandjaitan dodał również, że rząd podejmuje wysiłki mające na celu ograniczenie stosowania plastiku, między innymi zachęcając sklepy, aby nie oferowały klientom plastikowych toreb i ucząc o tym problemie w szkołach w całym kraju. Celem indonezyjskiego rządu jest zmniejszenie użycia plastiku o 70 proc. do roku 2025. - Ten ambitny plan można osiągnąć, jeśli ludzie zrozumieją, że odpady z tworzyw sztucznych są naszym wrogiem - powiedział w rozmowie z agencją AP.

