To już pewne: ferie zimowe w jednym terminie. Jest rozporządzenie

W nadchodzącym roku dwutygodniowa przerwa zimowa będzie obowiązywała od 4 do 17 stycznia 2021 r. To tuż po przerwie świąteczno-noworocznej. Oznacza to, że dzieci i młodzież w wieku szkolnym będzie mała wolne już od 23 grudnia, czyli blisko 4 tygodnie.

Poniżej dalsza część artykułu