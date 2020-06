Większe grupy przedszkolaków, mniejsze odstępy między dziećmi - wytyczne GIS Adobe Stock/GIS

Więcej dzieci będzie mogło pójść do przedszkola. Zmniejszą się natomiast minimalne powierzchnie do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali. Główny Inspektor Sanitarny opublikował aktualne wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.