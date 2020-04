Koronawirus: uczniowie są przeciążeni nauką zdalną Adobe Stock

- Lekcje zdalne nie mogą być okazją do zarzucania uczniów zadaniami ponad ich siły i bez wyjaśniania nowych tematów - pisze Mikołaj Pawlak Rzecznik Praw Dziecka pisze do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rzecznik odniósł się także do braku komputerów dla dzieci, egzaminówi ósmoklasisty i matur.