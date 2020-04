- Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek 9 kwietnia i w piątek 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów - czytamy na stronie MEN.

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi pracować będą jednak przedszkola, które są placówkami nieferyjnymi. W dniach 9-10 kwietnia mają prowadzić swoją działalność zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Do dyrektora przedszkola należy zarówno decyzja o organizacji pracy nauczycieli w okresie zawieszenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, jak i sposobie realizacji gotowości do pracy. Musi on jednak brać pod uwagę główny cel kwarantanny – przebywanie jak najmniejszej liczby osób w kierowanych przez nich jednostkach.