Sikorski: Poleganie na USA czasem źle się kończy

- Nie wiem czy marzyliśmy o wprowadzeniu tam demokracji. Błędem moim zdaniem było co innego: w Afganistanie mieliśmy operację NATO w związku z atakiem terrorystycznym na Nowy Jork. To pierwsza operacja z artykułu 5 NATO, dlatego, że rozkaz do ataku na Nowy Jork padł z Afganistanu, z baz Osamy bin Ladena. Nasz interes w Afganistanie - ten prawdziwy - był ograniczony i negatywny - przypominał Sikorski.

- Sporo osiągnięto. Afganistan ma dzisiaj - gigantycznym kosztem - jaką taką infrastrukturę. Zbudowano drogi, mosty, 6 mln dziewcząt w szkołach po raz pierwszy w historii tego kraju. Pytanie jak talibowie to potraktują, czy część tych zdobyczy uznają, czy powrócą do tego co było 20 lat temu - dodał były szef MSZ.

- Pisałem o tym, że USA zawsze biorą pod uwagę swoje interesy globalne, mają skomplikowaną politykę, mogą z dnia na dzień zmienić politykę. Poleganie przez kraje na drugim końcu świata tylko na USA, czasami się źle dla nich kończy - podkreślił.