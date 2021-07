Mark Brzezinski zostanie ambasadorem USA

W poniedziałek nasza gazeta ujawniła, że Stany Zjednoczone wystąpiły do polskich władz o zgodę na pełnienie przez niego misji (agrément). Stało się to w połowie czerwca. Zdaniem naszych źródeł procedura odpowiedzi ze strony Polski potrwa ok. trzech miesięcy. Powinna zatem zakończyć się we wrześniu. Nasi rozmówcy podkreślają, że Brzezinski dostanie wówczas zgodę na pełnienie misji.

