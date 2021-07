Mark Brzezinski nie będzie Polakiem. Ale będzie ambasadorem

To otwiera drogę do szybkiego uzyskania zgody polskich władz na pełnienie przez niego misji (agrément). Powinna ona nastąpić w nadchodzących tygodniach.

Zgodnie z polskim prawem osoba, która jest obywatelem RP lub ma prawo do obywatelstwa RP, nie może pełnić funkcji dyplomaty obcego państwa w Polsce. Dlatego przed podobnym co Brzezinski problemem stanął jesienią 1993 r. kandydat Billa Clintona na ambasadora, Nicholas Andrew Rey, daleki potomek Mikołaja Reya. Rey zrzekł się wówczas prawa do obywatelstwa polskiego. Ambasadorem został dopiero 21 grudnia 1993 r.