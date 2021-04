Zaszczepieni będą swobodnie podróżować między Izraelem a Bahrajnem

Porozumienie oznacza dalszą poprawę relacji między Izraelem a Bahrajnem, po tym jak w ubiegłym roku, przy pośrednictwie administracji prezydenta USA, Donalda Trumpa, doszło do normalizacji stosunków między oboma państwami i nawiązania relacji dyplomatycznych.

MSZ Bahrajnu poinformowało, że umowa jest "precedensowym porozumieniem dwustronnym w kwestii obustronnego uznania certyfikatów szczepień".

Minister turystyki Izraela, Orit Farkash Hacohen we wpisie na Twitterze podkreśliła, że jest to "ważny krok na drodze do ponownego otwarcia Izraela dla turystów". Ministra turystyki Bahrajnu zaprosiła, by spędził wolny czas w Ejlacie i skorzystał z możliwości nurkowania w Morzu Czerwonym.