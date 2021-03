USA-Chiny: Trwają rozmowy o spotkaniu na wysokim szczeblu

Wynikiem rozmów może być spotkanie między sekretarzem stanu USA, Antonym Blinkenem oraz doradcą prezydenta Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego, Jakem Sullivanem a szefem MSZ Chin, Wang Yi na Alasce - podaje "Financial Times".

Blinken miałby się spotkać z szefem MSZ Chin na Alasce w drodze powrotnej z Japonii i Korei Południowej, gdzie ma udać się z oficjalną wizytą, do Waszyngtonu.

Biden od początku swojej prezydentury - jak zauważa "Financial Times" - przyjął twarde stanowisko wobec Pekinu i zasygnalizował, że będzie zmierzał do pociągnięcia Chin do odpowiedzialności za nadużycia - w tym łamanie praw człowieka - jakich Pekin się dopuszcza.