Duda do Bidena: Liczę na bliską współpracę

Gratulacje nowemu przywódcy USA złożył Andrzej Duda.

"Moje najszczersze gratulacje dla Joe Bidena, 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych" - napisał Duda.

"Liczę na bliską współpracę z Panem, panie Prezydencie, w zakresie dalszego wzmacniania Polsko-Amerykańskiego Partnerstwa Strategicznego" - czytamy w tweecie.

"Boże błogosław Polskę. Boże błogosław Amerykę" - zakończył Duda.

My sincerest congratulations to @JoeBiden on becoming the 46th POTUS! I am looking forward to closely cooperating with you, Mr. President, on further strenghtening the Polish-American Strategic Partnership. God bless Poland and God bless America! ????????