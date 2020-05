Państwa Unii Europejskiej zarabiają na Ukrainie

Wicepremier ds. europejskiej i euroatlantyckiej integracji Ukrainy Wadym Prystajko mówił ostatnio w wywiadzie dla Deutsche Welle o potrzebie „zmiany warunków umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską”. Dodał, że czekają na to „ukraińscy producenci”, którym już nie odpowiada większość kwot, poprzez które Bruksela reguluje ukraiński eksport do UE.

Wygląda na to, że w Kijowie coraz bardziej zaczynają skupiać się na ekonomicznej części integracji z UE. Z powodu dążeń integracyjnych Ukraina doświadczyła w 2014 r. (i wciąż doświadcza) rosyjskiej agresji i straciła część terytorium kraju o wymiarach porównywalnych do Belgii.

Dotyczy to też producentów pszenicy, zboża, cukru, kukurydzy, drobiu czy mięsa, którzy toczą prawdziwą wojnę o to, kto pierwszy przekroczy granicę, by zmieścić się w unijnej kwocie. Dość powiedzieć, że Ukraina, która eksportuje rocznie około 20 mln ton pszenicy, do Wspólnoty będzie mogła eksportować bez cła zaledwie nieco ponad 900 tys. ton. Musi więc walczyć o inne rynki, takie jak Egipt, który jest też jednym z głównych importerów pszenicy z Rosji. A ta z kolei nałożyła embargo na ukraińską żywność jeszcze w 2016 r.