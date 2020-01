Przedstawiciel KE w Polsce wezwany do MSZ

W piątek rzecznik KE Christian Wigand wypowiadał się m.in. na temat przyjętej ostatecznie przez Sejm zwiększającej odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

- Przeanalizujemy jej ostateczną wersję pod względem zgodności z unijnym prawem. Nie zawahamy się przedsięwziąć odpowiednich środków, jeśli okaże się to niezbędne - oświadczył Wigand.

Rzecznik KE odniósł się też do zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego skierowania do Trybunału Konstytucyjnego zapytania w sprawie orzeczenia Sądu Najwyższego. 23 stycznia połączone Izby SN wydały uchwałę, zgodnie z którą sędziowie powołani przez nową Krajową Radę Sądownictwa nie powinni orzekać.

Wigand powiedział, że w ocenie Komisji Europejskiej "niezależność i wiarygodność Trybunału Konstytucyjnego została wcześniej poważnie podważona i jest on niezdolny do dokonywania skutecznego konstytucyjnego przeglądu". - Polska została poproszona o przywrócenie niezależności i wiarygodności TK - dodał.

Wigand twierdząco odpowiedział na pytanie, czy to oznacza, że Komisja nie ma wątpliwości co do prawomocności Sądu Najwyższego, ale ma je co do prawomocności Trybunału Konstytucyjnego.