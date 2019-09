Dera: Trump przyleci do Polski w ciągu trzech miesięcy

Prezydenckiego ministra poparł Paweł Kukiz, który apelował, by nie doszukiwać się w odwołaniu wizyty podtekstów i przyczyn innych niż podane przez stronę amerykańską.

Według polityków opozycji zasadniczym problemem jest to, że polska dyplomacja całą politykę zagraniczna opiera na osobie Donalda Trumpa, lekceważąc znaczenie naszych stosunków z Europą.

Zdaniem Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy PiS nadmiernie "rozdmuchało" sprawę wizyty prezydenta Trumpa. Poparła go Joanna Kluzik-Rostkowska z PO.

- Gdyby PiS i prezydent Duda wykazali mniej naiwnego podniecenia, a więcej dojrzałości politycznej, to by teraz to mniej bolało - stwierdziła.

Z kolei Piotr Zgorzelski z PSL ocenił, że huragan Dorian "uwolnił" prezydenta Trumpa od złożenia wizyty w Polsce.