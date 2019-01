Protest "żółtych kamizelek". Ambasada w Paryżu ostrzega Polaków

Na jutro zaplanowany jest we Francji kolejny protest "żółtych kamizelek". Ostrzeżenie w tej sprawie wydała polska ambasada w Paryżu.

"Wydział Konsularny Ambasady RP we Francji ostrzega, że w najbliższą sobotę 5 stycznia 2019 r. zapowiadane są kolejne protesty "żółtych kamizelek" we Francji. Możliwe utrudnienia na drogach i autostradach w całym kraju. Zalecamy odpowiednie zaplanowanie podróży, unikanie miejsc protestów i stosowanie się do poleceń władz miejscowych oraz śledzenie komunikatów i informacji w mediach" - czytamy na stronie polskiej ambasady.

"W stolicy zalecamy unikanie okolic Hôtel de Ville, Trocadéro i Placu Republiki" - informują dyplomaci.

Będzie to już ósma manifestacja we Francji. Największe zgromadzenie odbędzie się w stolicy - Paryżu. Duży marsz ma przejść trasą Ratusz-Zgromadzenie Narodowe. Tłumu protestujących należy spodziewać się także na Polach Elizejskich.

Protesty "żółtych kamizelek" zaczęły się w listopadzie, po decyzji o wzroście podatków paliwowych. Szybko przekształciły się w szerszą rewoltę przeciwko probiznesowej polityce prezydenta Emmanuela Macrona. Protestujący wielokrotnie ścierali się z policją w Paryżu i innych dużych francuskich miastach.

W tym tygodniu aresztowano jednego z przywódców "żółtych kamizelek" - Erica Droueta.