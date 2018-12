Słowa Czaputowicza o "chorym człowieku Europy" dotarły do Francji

Francja jest "chorym cz這wiekiem Europy", a jej problemy szkodz regionowi - s這wa Jacka Czaputowicza, ministra spraw zagranicznych, cytuj najwi瘯sze agencje prasowe, w tym francuska Agence France Presse.

W swojej depeszy AFP cytuje s這wa Czaputowicza z poniedzia趾owego wywiadu dla Polsat News, w kt鏎ym minister nawi頊ywa do protest闚 "鄴速ych kamizelek" oraz ataku terrorystycznego w Strasburgu w zesz造m tygodniu.

Poni瞠j dalsza cz artyku逝

- Francja jest chorym cz這wiekiem Europy, to jest hamulec dla Europy, a Polska jest jasnym punktem - cytuje Czaputowicza AFP. -Ten atak terrorystyczny wiadczy o tym, 瞠 co tam nie jest w porz鉅ku. To samo protesty w ostatnich tygodniach, wycofanie si prezydenta Macrona z reformy pa雟twa. Jest to smutne - dodawa szef polskiej dyplomacji.

Agencja zwraca przy tym uwag na inne s這wa ministra, w kt鏎ym wskazuje on, 瞠 prezydent Emmanuel Macron powinien najpierw wprowadzi porz鉅ek we w豉snym kraju, zanim zacznie krytykowa Polsk. "Komentarze Czaputowicza odzwierciedlaj wieloletnie napi璚ia mi璠zy oboma krajami, odk鉅 w豉dz w Polsce przej像 w 2015 roku prawicowo-populistyczny PiS" - czytamy w depeszy.

Niedawno Macron krytykowa reform wymiaru sprawiedliwoci, forsowan przez PiS, kt鏎a wed逝g Unii Europejskiej mo瞠 stanowi zagro瞠nie dla niezale積oci s鉅ownictwa. "Ale jeszcze zanim Macron doszed do w豉dzy w 2017 roku, stosunki mi璠zy tymi dwoma krajami pogarsza造 si po tym, jak Polska wycofa豉 si z wielomiliardowego kontraktu z francuskim Airbusem na zakup 50 mig這wc闚 Caracal" - podkrela AFP.