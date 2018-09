Putin chce traktatu pokojowego z Japonią. "Bez warunków wstępnych"

Prezydent Władimir Putin na sesji plenarnej Wschodniego Forum Ekonomicznego zasugerował, że Rosja i Japonia do końca roku powinny podpisać traktat pokojowy.

- Podpiszmy traktat pokojowy - nie teraz, ale przed końcem roku - bez żadnych wstępnych warunków - zasugerował Putin, zwracając się do japońskiego premiera Shinzo Abe w czasie Forum we Władywostoku.

Rosyjski prezydent dodał, że po podpisaniu traktatu "jak przyjaciele, będziemy nadal rozwiązywać wszystkie sporne kwestie".

ZSRR i Japonia z powodu sporu terytorialnego o Wyspy Kurylskie nie podpisały po II wojnie światowej układu pokojowego. Do kwestii czterech wysp, które Rosja nazywa Kurylami Południowymi, a Japonia - Terytoriami Północnymi, oba kraje wracają z przerwami od połowy XX wieku.

Rosyjska obecność na tych wyspach, gdzie mieszka ok. 19 tys. ludzi, to sprawa drażliwa dla Japonii, która w dalszym ciągu rości sobie pretensje do archipelagu.