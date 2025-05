W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Rozmowa Trumpa z Putinem - pozory pokoju zamiast przełomu?

Donald Trump rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem, deklarując rozpoczęcie rozmów pokojowych z Ukrainą. Choć rozmowę nazwano „owocną”, stanowisko Rosji pozostało niezmienne — warunki przedstawione już w 2024 roku, de facto sprowadzające się do kapitulacji Ukrainy, nie podlegają negocjacjom. Eksperci są zgodni: to taktyka Kremla na opóźnienie nowych sankcji. Trump ogłosił przełom, ale realnych skutków brak.

Nowy pakt UE–Wielka Brytania

Unia Europejska i Wielka Brytania podpisały pakt o obronie i bezpieczeństwie. Dzięki umowie brytyjskie firmy zyskają dostęp do unijnego programu zbrojeniowego wartego 150 mld euro. Porozumienie obejmuje również uproszczenia w handlu żywnością oraz współpracę w zakresie handlu emisjami CO2. Umowa przedłuża dostęp brytyjskich rybaków do wód UE do 2038 roku. To nowe otwarcie w relacjach po brexicie.