SGGW jednak ma zapłacić karę za naruszenie RODO. WSA oddalił odwołanie uczelni

Sprawa, którą zajmował się WSA, dotyczy decyzji Prezesa UODO związanej z naruszeniem ochrony danych osobowych kandydatów na studia w SGGW z listopada 2019 roku. Doszło wówczas do kradzieży prywatnego laptopa pracownika uczelni, na którym zostały zapisane dane osobowe kandydatów na studia. Kontrola i postępowanie administracyjne UODO wykazały nieprawidłowości po stronie uczelni. Jak wynika z uzasadnienia wyroku, potencjalnie mogły one narazić na szkody nawet 100 tys. osób. PUODO nałożył na SGGW administracyjną karę pieniężną w wysokości 50 tys. zł.

Przed sądem uczelnia próbowała wykazać, że to nie ona była administratorem danych, lecz pracownik, którego prywatny laptop został skradziony. To pracownik bowiem - bez wiedzy uczelni i z naruszeniem wewnętrznych procedur - przetwarzał dane rekrutacyjne studentów na prywatnym sprzęcie i to z ostatnich pięciu lat. Uczelnia w wewnętrznych regulacjach określiła, że dane kandydatów na studia mogą być przetwarzane przez maksymalnie trzy miesiące.