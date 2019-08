Bank Anglii obcina prognozy. Brexit to duża niewiadoma

Bank Anglii obniżył za to prognozy dla brytyjskiej gospodarki. Spodziewa się on, że wzrost PKB zarówno w tym roku jak i w przyszłym wyniesie 1,3 proc. Wcześniejsze prognozy mówiły o 1,5 proc. w 2019 r. i o 1,6 proc. w 2020 r. „Wzrost gospodarczy sprawia wrażenie, że zwolnił od 2018 r. do tempa poniżej potencjalnego, co odzwierciedla zarówno wpływ nasilających się brexitowych niepewności na inwestycje biznesowe jak i wpływ słabszego globalnego wzrostu gospodarczego na handel netto" – mówi komunikat Banku Anglii.