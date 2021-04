Szczepionkowy certyfikat pozwoli na przywrócenie swobody podróżowania w UE

Eurodeputowani jasno stwierdzili, że celem certyfikatu ma być przywrócenie swobody podróżowania w UE. Wszystkie inne pomysły, jak np. wykorzystanie go do zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych, mogą być realizowane, ale w wymiarze krajowym.

Unijny wymiar dokumentu ma być zapewniony przez kluczowe poprawki przegłosowane w PE. Co do zasady idea się nie zmienia. Certyfikat ma zawierać kluczowe z punktu widzenia epidemiologicznego informacje: czy jego posiadacz jest zaszczepiony przeciw Covid-19, czy chorował na koronawirusa, a jeśli nie, to czy ma negatywny wynik testu. Każda z tych sytuacji być traktowana równorzędnie. Tyle że według obecnie obowiązujących zasad dyskryminacja jednak będzie, bo szczepionki są darmowe, a testy bardzo kosztowne. Na przykład w Belgii test kosztuje blisko 50 euro, co oznacza, że każdorazowy wyjazd czteroosobowej rodziny oznacza dodatkowy koszt 200 euro. Dlatego eurodeputowani równolegle zaapelowali o testy darmowe oraz o zniesienie kwarantanny. W wielu krajach obecnie negatywny wynik testu nie zwalnia z kwarantanny.