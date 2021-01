Problemy ze szczepieniami w Unii Europejskiej

Państwa członkowskie zostały zobowiązane do „silnego zniechęcania" obywateli do podróży niekoniecznych z tych stref. Ponadto dostały prawo do wprowadzania obostrzeń na granicach nie tylko na podstawie liczby zakażonych, ale też występowania nowych wariantów. Belgia zrozumiała dosłownie nowe zalecenia i już od środy zakazuje podróży zbędnych. Francja w środę może ogłosić nawet zakaz wychodzenia z domów, poza sytuacjami koniecznymi. Wszędzie państwa są zachęcane do obowiązkowych testów i kwarantanny dla wszystkich przemieszczających się wewnątrz UE.