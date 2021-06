Nowa zachęta do szczepień w USA - darmowe piwo

Zaszczepienie co najmniej jedną dawką 70 proc. Amerykanów do Dnia Niepodległości (4 lipca) zapowiedział prezydent Joe Biden. Według agencji Associated Press w środę prezydent USA ma ogłosić nowy system zachęt do szczepień. Będzie on obejmował m.in. pomoc w opiece nad dziećmi dla osób szczepiących się, także tych, odczuwających skutki uboczne. Rząd ma też sfinansować wstęp na wydarzenia sportowe czy zagwarantować szczepiącym się dodatkowe dni wolne od pracy.

