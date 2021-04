Koronawirus. Dlaczego młodzi powinni się szczepić na COVID-19?

Dr Francis Collins podkreśla, że kluczowym sposobem na przeciwdziałanie tzw. długiemu COVID jest przeciwdziałanie samemu COVID-19. Objawy tzw. długiego COVID pojawiają się również u osób, które przeszły chorobę łagodnie.

W czasie wystąpienia na forum komisji energii i handlu Izby Reprezentantów Collins podkreślał, że "nawet dla młodych ludzi, którzy uważają, że ryzyko ostrego COVID-19 jest u nich niskie, długoterminowe konsekwencje (COVID-19) mogą być dość poważne".

- Więc długi COVID to jeszcze jeden powód, by zachęcać każdego powyżej 16 roku życia do szczepienia się tak szybko, jak to możliwe - podkreślił.